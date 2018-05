Optimizar ambientes es lo más importante al momento de decorar. Ahora es tendencia tener espacios reducidos, por lo que se ha vuelto una prioridad como diseñadores o asesores en decoración alcanzar un equilibrio entre lo estético y funcional.

La imaginación e inspiración en escoger una temática de decoración acorde a los estilos propuestos durante el año calendario, los mismos que pueden ser moderno, minimalista, contemporáneo, vanguardista o clásico, que están entre los más recurrentes.

Existen tips claves a tener en cuenta al momento de decorar:

PAREDES: Existen distintos colores y tonalidades para pintar las paredes de un hogar. Lo ideal sería pintar toda la casa en tonalidades pasteles, puesto que la decoración y el color deben ser complementarios, o elegir tinte blanco para conseguir mayor iluminación.

MUEBLES: Al momento de elegirlos, tomar en cuenta el ambiente para no saturar el lugar. En el mercado encontramos distintos tipos de muebles, desde el más exótico con piezas cautivadoras al más vintage con una mezcla singular y creativa.

ACCESORIOS: Sin duda son un aspecto clave al momento de crear espacios únicos y llenos de vida, lo importante es que combinen con nuestros muebles, podríamos empezar acoplando gran variedad de velas, marcos para fotografías, cuadros, jarrones, centros de mesa, etc. Y la utilización de plantas como método decorativo es una excelente sensación, brindando un aspecto natural.

LUZ: Integrar luz al momento de ambientar el hogar, es de suma importancia, debido al efecto de tener espacios amplios, siempre la iluminación será un factor preponderante a la hora de crear espacios únicos, ya que con los efectos adecuados de iluminación puede generar distintos tipos de sensaciones.

En base a estudios de mercado realizados, se determinó que las personas llegan a cambiar sus espacios decorativos en promedio dos veces al año, tanto en hogar como en jardín, es así como surgen propuestas en Home Garden, basándose en las estaciones del año.

Nos comenta la Ing. Alexandra Montenegro gerente de la marca Home Garden, que está en plena fiebre el Do it yourself (Hazlo tu mismo) y otras corrientes que apuestan por el reciclaje de materiales o la transformación de objetos.

Las tendencias de decoración para el 2018, buscan espacios íntimos y acogedores, llenos de detalles, colores femeninos y vanguardistas.

Esta temporada el MINIMALISMO sigue sigendo el rey del interiorismo, con su sencillez en inmobiliaria y su decoración, son factores que generan una sensación de simpleza y naturalidad que resultan muy cálidas.

Otro estilo que estará en tendencia es el CLASICO RENOVADO con complementos como jarrones, cuadros, relojes, espejos y otras piezas antiguas volverán a tener importancia dentro de la casa.

En cuanto a materiales, lo natural es la moda fuerte y se marcará en el mobiliario. Así que predominan los materiales simples como la madera, cristal, metal, piedra o bambú, entre otros.

Objetos comunes para las nuevas tendencias es la reutilización de muebles y artículos tipo romántico (escaleras viejas, jaulas, ventanas antiguas, entre otras), la decoración reciclada seguirá teniendo importancia en el interiorismo, sumándose a la tendencia naturalista y ecológica.