Complementos especiales reflejan su personalidad

La ambientación del hogar no solo se compone de paredes y muebles, es importante incorporar los accesorios precisos para conformar espacios únicos.

Son el complemento idóneo que genera ambientes más acogedores, personalizados, cálidos y entretenidos, dependiendo del espacio y la intencionalidad que se desee obtener.

Para la arquitecta Carolina Zambrano de Cazzart Design, es importante saber elegir los complementos ideales que permiten crear una armonía y generen una experiencia a sus visitantes. También se debe destacar detalles puntuales o ambientes para que cada área del hogar brille con luz propia.

Actualmente los espacios pequeños han ganado un papel importante, por lo que cerrar de manera virtual cada ambiente es indispensable, en caso de salas, lo adecuado es utilizar un solo mueble en forma de “L”, podrá delimitar su área con un puff, una poltrona o butaca, ubicadas frente al mueble.

Al hablar de espacios amplios, lo ideal es no recargar, Carolina recomienda en estos casos el uso de alfombras que no han pasado de moda, separadores de ambientes en madera, chimeneas ecológicas, una planta, una escultura de máximo 1,50m de alto.

Los accesorios que no deben faltar en una mesa de comedor, van de la mano con el buen gusto y la comodidad de quienes usan este espacio, aquí se deben colocar elementos decorativos que no superen los 40cm de alto para no interferir en el plano visual. Pero si su gusto es de grandes accesorios los puede usar en materiales transparentes o traslúcidos. También se recomienda el uso de bowls, elementos en vidrio, metálicos. El número de elementos depende de la proporción de la mesa.

En el caso de una mesa esquinera, lo óptimo es colocar aquellos elementos o accesorios altos, incluso una lámpara colgante dará un toque especial. Mientras que en la mesa de centro se recomienda colocar aquellos elementos donde se vea reflejado el buen gusto de quien habita la casa y tenga un significado importante, que le permitirá volverse el protagonista de una buena conversación. En este espacio lo ideal es lucir elementos con una historia para contar, o algún objeto que tenga algún valor sentimental, un jarrón, algunos candelabros, un buen libro o una escultura son una buena opción.

