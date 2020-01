Inversiones Seguras

Contar con asesoría profesional tanto en acabados de construcción, decoración y bienes raíces; es fundamental al momento de realizar una inversión.

Cada vez es más habitual en nuestro medio el hecho de que las personas busquen profesionales en la rama, para que los asesoren al emprender una nueva construcción, renovación o compra – venta de un inmueble, atrás está quedando la falsa idea de no contratar un profesional para no tener más gastos. Todo lo contrario, en la actualidad optimizan de mejor manera el presupuesto y hacen que los procesos de construcción y renovación no sean un dolor de cabeza.

Mucha gente termina perdiendo dinero con proveedores no formales que dejan obras sin terminar, o contratan acabados que sobrepasan su presupuesto; por falta de conocimiento sobre materiales adecuados que se ajusten a sus necesidades. Casalink nace hace 6 años en la ciudad de Manta, parte con la idea de crear un pool de proveedores garantizados que den solución a todos los requerimientos necesarios en una construcción. Su objetivo es brindar al cliente un servicio integral de asesoría sin costo.

Para la empresa es fundamental que el proceso de construcción sea fácil y placentero, sin tener que pasar por momentos difíciles debido a malas decisiones, sino que su casa, edificio, colegio, o cualquier obra que construya termine siendo lo que usted siempre quiso.

El tema de bienes raíces está totalmente vinculado con su accionar, trabajan con proyectos que buscan vender sus departamentos o casas y de la misma manera trabajan con quienes requieren un terreno, casa, departamento, etc.

En cuanto a los acabados se hace un estudio previo de cada proveedor, donde analizan la calidad de sus productos, servicio, etc. A partir de eso ofrecen 2 o 3 opciones de cada acabado por ejemplo pisos, perfilería, puertas, muebles modulares, etc; para que usted contrate el que más se adapte a sus necesidades.

En decoración cuentan con proveedores muy reconocidos, al igual que con profesionales o artesanos que pueden lograr cosas especiales que marquen una diferencia en el resultado final. Utilizan muchas cosas innovadoras como pinturas especiales, papel tapiz, cortinas, muebles, plantas, etc. Su interés es darle mucha personalidad a cada proyecto y hacer que tengan la firma especial de cada propietario.

No permita que construir su proyecto o decorarlo sea una tarea difícil y complicada. Recuerde que hoy cuenta con asesoría y acompañamiento sin costo en todo el proceso, garantizándole los mejores proveedores y los mejores precios.

