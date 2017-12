CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA COCINA

A la hora de limpieza o mantenimiento de sus muebles, o no sabe que productos usar o ¿Cómo debe hacerlo? a continuación te dejamos varias recomendaciones para que sus muebles siempre luzcan como nuevos.

Las ventajas de tener muebles con tableros de partículas preservadas y laminado de alta presión le permiten realizar un mantenimiento sencillo.

Se debe humedecer una esponja o franela con una mezcla de agua con jabón neutro u otro limpiador que no contenga agentes abrasivos, se pasa por todo el mueble y posteriormente se seca con otro trapo o franela.

Como segundo paso, puede frotarse el mueble con un paño seco muy suave, sin pelusa que ayudará a hacer lucir el toque de brillo característico del material. Es esencial medir la cantidad de agua, y no debe utilizarse demasiado jabón para evitar que quede un aspecto grasoso.

No es recomendable usar aceites o ceras sobre la superficie ya que no es un material poroso y por lo tanto no se absorberá, dejando “sucia” la superficie.

En las áreas de mesones es indispensable desinfectar las superficies, si cuenta con mesones de granito, un buen desinfectante le ayudará con la limpieza, sin embargo, es recomendable limpiar las superficies lo más pronto posible para evitar que la piedra absorba el sucio, quedando con la mancha permanente; tampoco se debe usar cloro, ni químicos abrasivos, ya que estos pueden manchar la superficie dejando opaco y sin brillo.

Como consejo, es preferible colocar siempre una base protectora o aislante para evitar el contacto directo entre la superficie y algún recipiente caliente, previniendo que el material se marque o maltrate.

Es fundamental realizar mantenimientos cada mes, para evitar que el trabajo de limpieza se acumule y resulte cansado o fastidioso.

“Asegure su inversión” , antes de contratar sus muebles modulares usted debe cerciorarse que la empresa le brinde servicios post-entrega, de esta manera tendrá garantía del mantenimiento durante la vida útil de sus muebles.

Verifique que la empresa tenga sus instalaciones propias de esta manera evitará caer en manos de intermediarios e informales que en su posterior desaparezcan; dejándolo sin la garantía de su producto.

El grupo Moducon – Dymobel ofrece servicios de arquitectura y diseño interior, permitiendo a sus clientes observar todo el proceso del producto desde su diseño en 3D antes de la fabricación, hasta la instalación de los muebles; brinda asesoría en cuanto a materiales compatibles para cada área sea cocina, baño, closets y oficinas; y por su puesto ofrece garantía y servicio de mantenimiento.

Ing. Katherine Trujillo

Departamento Financiero

Vicente Rocafuerte y Derby (Calderón)