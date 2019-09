Si gusta del arte con esculturas en papel descubra en este reportaje una interesante alternativa de decoración para el hogar u oficina.

Una de las tendencias en alza a la hora de decorar una casa, es la decoración al estilo origami. Muchos fabricantes y diseñadores se han hecho “eco” de esta tendencia, y empieza a verse más a menudo. Las esculturas de papel no son propiamente un procedimiento de origami, pero tiene sus inicios en esta milenaria técnica. La idea original nació en Europa, Wolfram Kampffmeyer, un artista digital de Alemania, que después de pasar todo el día creando figuras virtuales, deseaba poder tener sus propias creaciones en sus manos. A partir de esta idea, comenzó a crear una serie de animales hechos totalmente de papel, un proyecto realmente espectacular. La verdad, es que su proyecto no es solamente una increíble obra de arte visual, lo más interesante de esta idea es que, estos modelos puede hoy tenerlos en su casa u oficina. Siguiendo esta interesante idea Will Revelo de Haus of Will en Quito Ecuador perfeccionó esta técnica, utilizando materiales amigables con el ambiente, materiales procedentes de bosques sustentables y 100% reciclado, que armoniza notablemente su trabajo. Tiene diferentes estilos que se adaptan a todo tipo de decoración, rompiendo los esquemas ya establecidos. Es un producto muy versátil, por lo cual ha tenido una gran acogida en las personas amantes de la decoración, las mismas que visualizan decorar sus ambientes con estas esculturas que resultan un elemento o complemento ideal para todo tipo de estilo decorativo. La fabricación es una técnica bastante limpia y la estructura dura mucho tiempo al no deformarse en sus formas, nos indica Will.

La idea nació al ver cabezas de animales disecadas, que curiosamente se avvendían en las calles de Quito, esto lo motivó a buscar alternativas más creativas para tener la cabeza de un hermoso animal colgado en la pared, así podemos tener en casa un tigre, rinoceronte, elefante, panda o caballo con un estilo geométrico muy depurado y atractivo, que harán lucir todo tipo de espacios. La imaginación va más allá, por ejemplo puede colocar el busto de un unicornio rosa en la habitación de una nena, seguro le quedará hermoso y resaltará su decoración.

Al momento los pueden adquirir en algunas tiendas de decoración como Estudio Aura, Artik, Uribes Home o directamente en sus redes sociales como Haus of Will. A futuro Haus of Will está pensando trabajar con nuevos materiales amigables con el medio ambiente.