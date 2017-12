Innovación arquitectónica sostenible

Esta edificación es una obra residencial ubicada en el centro norte de Quito, un área con mucha oferta de edificios modernos, por lo cual se le dio un atributo y valor agregado que lo diferencie del resto; generar una construcción con eficiencia energética, un inmueble con máxima holgura y con buena calidad de espacios, ventilación e iluminación, una propuesta saludable que optimiza sus recursos y ahorra energía, un ejemplo para la industria de la arquitectura mejorando la calidad de vida de sus habitantes, mediante la innovación sostenible.

Edwards es un edificio ecológico y vanguardista, diseño e inspiración de la ARQ. ADRIANA VEGA, miembro del prestigioso GRUPO INMOVILIARIO VEGA TOBAR S.A, siendo su principal motivación la innovación, prioriza el confort al mismo tiempo que se preocupa del consumo de agua y energía. Se adapta a estándares de calidad internacionales siendo pionero en estas características.

Obteniendo así la calificacion EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies). Certificación internacional emitida por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Green Business Certificate Inc. (GBCI), entidades norte americanas que se encarga de autentificar que las edificaciones cumplan con los parámetros especificos establecidos por la misma entidad; EDGE es innovación y desarrollo que permite la construcción de mejores edificios y da la oportunidad de gastar menos generando un estilo de vida cómodo y de ahorro.

Lo que destaca a Edwards es que en su audaz estructura y al mismo tiempo consiente, ayuda a mitigar el cambio climático mediante la optimización y eficiencia de recursos. Cumple con parámetros de diseño y construcción relacionados al ahorro de recursos en diferentes áreas.

En cuanto al ahorro energético cuenta con la instalación de medidores eléctricos inteligentes (smart meters) en cada unidad de vivienda, los cuales permiten generar conciencia del consumo, siendo un elemento nuevo implementado dentro de un edificio residencial, además utiliza controles de iluminación en áreas comunales, escaleras y pasillos, además cuenta con la colocación de bombillas de bajo consumo energético (Todo el edificio con iluminación LED)