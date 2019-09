UNA MUJER HABITADA POR TODAS LAS MUJERES.

Su nombre es Nina, significa fuego en quichua. Sofisticada, original, curiosa, llena de imaginación intensa de estrepitosos silencios y susurros eufóricos. Así es Nina Smith, definirla parece definir el amor. Ella es y lo que es, simplemente brillante. Le consultamos quién es Nina, esa es la pregunta; no lo sé prefiero dejar la respuesta en la zona de lo desconocido nos comenta. Sin embargo, sospecha que cada objeto que diseña es una pista que le revela algo de si misma: sus paradojas, sus certidumbres pero sobretodo sus incertidumbres. Una frase mística reza: “como es arriba es abajo”. se apropia con respeto y la modifica afirmando: “como es dentro es afuera”.

“Primero fue un sueño, luego las sensaciones, poco después el intenso deseo de explicarme sus significados. Ningún vocablo definió lo que veía en la misteriosa zona de lo onírico.” Fue cuando una fuerza natural, desconocida para mí hasta aquel entonces nos relata, irrumpió transformado lo que la rodeaba. “Sí, un orden estaba ahí pero me rehusé a aceptarlo como único y estático”. No sólo son posibles otras estéticas, otros órdenes, el infinito también lo es. “Mi misión se me reveló cuando asumí el reto de darle su lugar a la combinación infinita de los elementos que se integran en un ambiente.” Así empezó todo, nos comenta Nina. Nina nos cautiva con sus pensamientos: “Los vientos de la imaginación lo cambian todo: el rumbo de la creatividad, los estilos de vida, la estética, lo que ayer fue bello, aquello de lo que queremos rodearnos. Somos los espacios que habitamos, los espacios abrigados por la familia, los amigos, los ritos y los ambientes. Somos nuestros recuerdos, nuestros afectos, los aromas de la infancia, los sabores que la vida nos ha dado a probar, el amor. Por eso cada día queremos nuevas experiencias, queremos más.”

Finalmente nos comenta: “Me reinvento como artista con una nueva colección de “Arte Objetos” inspirado en oro de 24 kl. Con varias exposiciones itinerantes en los más inspiradores y majestuosos lugares de nuestro país.” Una colección que se hizo de un soplo creativo de Nina Smith y Eddie Mosler para celebrar las cosas buenas de la vida. El Pre Lanzamiento se realizó en La Mirage Garden Hotel and Spa con casa llena y ambiente muy sofisticado.

“Amo la vida y por tanto respeto a la muerte. Todo empieza el mismo instante en el que algo muere. Jamás me repito.

Nina Smith” Instagram: niina_smith

Fotos: Elder Bravo – Galo Campana